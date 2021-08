Incidente Zanardi, il video dell’impatto è online: la spettacolarizzazione di un dramma (Di domenica 8 agosto 2021) A volte tutto dovrebbe fermarsi. Esiste una linea sottile che separa l’informazione giornalistica dalla spettacolarizzazione di un dramma. La prima è sacrosanta e deve essere difesa ad ogni costo, mentre la seconda non aggiunge, onestamente, granché a tutto il carrozzone mediatico che ha ammantato la tragedia, quasi sfiorata, che ha coinvolto un nostro meraviglioso ed indomito atleta. L’Incidente di Zanardi è stato gettato in pasto al web con un video che testimonia quei terribili attimi che stavano costando la vita all’ex pilota di Formula Uno. Documentare un fatto è un diritto, riuscire a farlo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 8 agosto 2021) A volte tutto dovrebbe fermarsi. Esiste una linea sottile che separa l’informazione giornalistica dalladi un. La prima è sacrosanta e deve essere difesa ad ogni costo, mentre la seconda non aggiunge, onestamente, granché a tutto il carrozzone mediatico che ha ammantato la tragedia, quasi sfiorata, che ha coinvolto un nostro meraviglioso ed indomito atleta. L’diè stato gettato in pasto al web con unche testimonia quei terribili attimi che stavano costando la vita all’ex pilota di Formula Uno. Documentare un fatto è un diritto, riuscire a farlo ...

