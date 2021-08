CALCIOMERCATO SERIE A – Inter su Duvan Zapata | novità in casa Juve

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Pordenone, ufficiale l'arrivo di Ciciretti dal #Napoli - DiMarzio : #Calciomercato #SerieB | @bncalcio, ufficiale l'arrivo di Acampora - Gazzetta_it : Nuovo incontro per Locatelli ma la Juve ha anche il piano B: tentazione Bakayoko - sportli26181512 : Calciomercato Serie B, Frosinone: arrivano Bevilacqua e Cotali: I 2 giocatori si trasferiscono in gialloblù a titol… - DiMarzio : #Calciomercato | #Crotone, in chiusura l'arrivo di Contini. #Cremonese, interessa Rauti del #Torino -

Ultime Notizie dalla rete : CALCIOMERCATO SERIE

Corriere dello Sport

Accolta la richiesta arrivata dai club: sì all'apertura degli stadi al 50% con il posizionamento a scacchiera degli spettatoriIl Governo accoglie una delle richieste del mondo del calcio. Il prossimo ...FROSINONE - Il Frosinone , in 2 note, ha ufficializzato un doppio acquisto in difesa: quello di Federico Bevilacqua , classe 2001, e quello del classe 1997 Matteo Cotali . Il primo resterà in ...Il Genoa, dopo aver ingaggiato Sirigu, ha bloccato anche il suo vice. A breve la firma per il colpo a zero tra i pali dalla Serie B ...FROSINONE - Il Frosinone, in 2 note, ha ufficializzato un doppio acquisto in difesa: quello di Federico Bevilacqua, classe 2001, e quello del classe 1997 Matteo Cotali. Il primo resterà in gialloblù f ...