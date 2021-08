Studio Uilca, assicurazioni “reggono” urto Covid (Di giovedì 5 agosto 2021) (Teleborsa) – Il settore assicurativo italiano resiste alla crisi Covid registrando nel 2020 8,6 miliardi di utile, in linea con il 2019 in cui l’apporto del Ramo Danni (+1,2 miliardi euro) ha supplito alla contrazione del Ramo Vita (-1,2 miliardi euro). E’ quanto si legge in un rapporto del centro studi Uilca secondo cui “la pandemia, ancora in corso, ha influito nella gestione delle compagnie assicurative e i periodi di lockdown hanno, in parte, favorito la riduzione dei sinistri, soprattutto nel settore auto, ma anche contratto l’economia a causa di frontiere chiuse e scambi commerciali bloccati”. Nonostante gli scenari economici negativi, la ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 5 agosto 2021) (Teleborsa) – Il settore assicurativo italiano resiste alla crisiregistrando nel 2020 8,6 miliardi di utile, in linea con il 2019 in cui l’apporto del Ramo Danni (+1,2 miliardi euro) ha supplito alla contrazione del Ramo Vita (-1,2 miliardi euro). E’ quanto si legge in un rapporto del centro studisecondo cui “la pandemia, ancora in corso, ha influito nella gestione delle compagnie assicurative e i periodi di lockdown hanno, in parte, favorito la riduzione dei sinistri, soprattutto nel settore auto, ma anche contratto l’economia a causa di frontiere chiuse e scambi commerciali bloccati”. Nonostante gli scenari economici negativi, la ...

