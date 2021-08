Cacciari sbrocca a “Zona bianca” | minaccia di andarsene e insulta il conduttore video

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 5 agosto 2021) Stava per alzarsi eMassimo, ospite mercoledì sera di “” su Rete 4. Si parlava di green pass. Il sempre sobrio e compassato Giuseppe Brindisi, ilpone un quesito al filosofo in merito al suo articolo sul Green pass che tanto ha ha animato il dibattito pubblico in questi giorni. Maascolta la domanda e, si adonta come non mai: “Basta con questi giochetti”, strilla. Al punto che anche l’aplomb delrischia di vacillare. Momenti di tensione. cosa è accaduto? L’ira di...