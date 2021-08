Usava un carro armato della II guerra mondiale come spazzaneve, condannato 84enne (Di mercoledì 4 agosto 2021) Un pensionato tedesco è stato condannato a 14 mesi di carcere con la condizionale e al pagamento di una multa di 250mila euro per il possesso di armi ed equipaggiamenti militari risalenti alla Seconda... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 4 agosto 2021) Un pensionato tedesco è statoa 14 mesi di carcere con la condizionale e al pagamento di una multa di 250mila euro per il possesso di armi ed equipaggiamenti militari risalenti alla Seconda...

bar_rubino : RT @mazzettam: Aveva una collezione di armi pesanti in cantina. Il carro armato lo usava come spazzaneve, dicono i vicini. - mazzettam : Aveva una collezione di armi pesanti in cantina. Il carro armato lo usava come spazzaneve, dicono i vicini. -