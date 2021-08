Il Covid irrompe nella campagna elettorale di Napoli: un candidato sindaco si deve fermare (Di mercoledì 4 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il Covid fa irruzione nella campagna elettorale di Napoli. A fermarsi, in via del tutto precauzionale essendo stato a contatto con un positivo, è Catello Maresca. Fortunatamente, il candidato sindaco del centrodestra è vaccinato e non risulta positivo. Fatto sta che la sua agenda elettorale, per i prossimi giorni, è congelata. Dallo staff del sindaco fanno sapere che lo stop della campagna è solo di ordine precauzionale. E che si tenterà di fare quanti più ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 4 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ilfa irruzionedi. A fermarsi, in via del tutto precauzionale essendo stato a contatto con un positivo, è Catello Maresca. Fortunatamente, ildel centrodestra è vaccinato e non risulta positivo. Fatto sta che la sua agenda, per i prossimi giorni, è congelata. Dallo staff delfanno sapere che lo stop dellaè solo di ordine precauzionale. E che si tenterà di fare quanti più ...

