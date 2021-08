Vinicius pronto a una nuova avventura | c' è l' Eintracht su di lui | i dettagli

(Di martedì 3 agosto 2021)per l'ex Napoli Carlosche, rientrato al Benfica dopo una stagione in prestito al Tottenham, sarebbe stato puntato dall'. Infatti, stando a quanto riferito da Record, i tedeschi avrebbero intenzione di rinforzare ulteriormente l'attacco dopo Rafael Santos Borré individuando per questo Carlos. Il brasiliano classe 1995 arriverebbe anche in questo caso a titolo temporaneo con il diritto di riscatto a 25 milioni di euro.

