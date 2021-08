Nessuna offerta concreta: difficile la partenza, è destinato a restare al Napoli (Di martedì 3 agosto 2021) Sembra che alla fine Fabian Ruiz resterà al Napoli. Per tutto giugno e luglio è stato l'indiziato numero uno a lasciare la Campania, ma alla fine potrebbe restare per mancanza di offerte concrete. Lo spagnolo aveva mercato nel suo paese natale, dove le tre big della Liga, Barca, Real e Atletico, erano state accostate al suo profilo. Secondo il quotidiano Repubblica, non sono però arrivate offerte concrete e lo stesso centrocampista avrebbe accantonato l'idea di tornare in Spagna. L'infortunio di Demme ha poi definitivamente ribaltato le carte in tavola. Ne gioisce Spalletti, che dovrà adesso lavorare per riportare il centrocampista allo stato di ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 3 agosto 2021) Sembra che alla fine Fabian Ruiz resterà al. Per tutto giugno e luglio è stato l'indiziato numero uno a lasciare la Campania, ma alla fine potrebbeper mancanza di offerte concrete. Lo spagnolo aveva mercato nel suo paese natale, dove le tre big della Liga, Barca, Real e Atletico, erano state accostate al suo profilo. Secondo il quotidiano Repubblica, non sono però arrivate offerte concrete e lo stesso centrocampista avrebbe accantonato l'idea di tornare in Spagna. L'infortunio di Demme ha poi definitivamente ribaltato le carte in tavola. Ne gioisce Spalletti, che dovrà adesso lavorare per riportare il centrocampista allo stato di ...

Advertising

Spazio_Napoli : Nessuna offerta concreta: difficile la partenza, è destinato a restare al Napoli - MassiDL273 : @theboss_1908 ma dove? ha un contratto fino al 2024 e se la società dice no, #Lukaku non va da nessuna parte. non v… - CensorThis4 : RT @GuarroPas: #Inter, nessuna offerta ufficiale per #Lukaku. Per adesso sondaggi, chiacchiere. Cosa succede poi se arrivano 130? Che in… - ParmeshSriv : RT @GuarroPas: #Inter, nessuna offerta ufficiale per #Lukaku. Per adesso sondaggi, chiacchiere. Cosa succede poi se arrivano 130? Che in… - bercri72 : @LeleAcm__ @MatteoBarzaghi @SkySport @ChrisEriksen8 La notizia recita: Nel pieno dell'assalto..?? De ché...? Che as… -