Il virus nel naso e per pochi giorni: cosa è cambiato (Di martedì 3 agosto 2021) Nei vaccinati con doppia dose il virus sparisce dopo 72 ore senza provocare grossi sintomi: in quei tre giorni, però, si può trasmettere a chi non è vaccinato. Gli Usa pensano di reintrodurre le mascherine per tutti

