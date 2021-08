Cinema in Piazza | nonostante le restrizioni la rassegna si chiude con tanto pubblico e grandi nomi

Advertising

romatoday : Si chiude la settima edizione de ‘Il Cinema in Piazza’: 65mila presenze e nessun contagio - oVer_edizioni : RT @culture_roma: La storica arena cinematografica'Notti di Cinema a Piazza Vittorio',torna con un programma che,oltre alla proiezioni quot… - lecittainfesta : RT @comunevenezia: #Cultura #MargheraEstate ?? Si va avanti con 'Cinema sotto le stelle' all'Arena di piazza Mercato ?? Domani, sempre all… - lecittainfesta : RT @cultve: ???????????? ?????????? ???? ???????????? #MargheraEstate2021, Piazza Mercato, #2agosto h21.15 PICCOLE DONNE di Greta Gerwig Vincitore di 1 Oscar,… - rominvenice : RT @cultve: #MargheraEstate2021 ??È iniziato ieri in Piazza Mercato ???????????? ?????????? ???? ????????????: ogni sera un grande film, alle 21:15, fino al 5… -

Ultime Notizie dalla rete : Cinema Piazza

RomaToday

L'ingresso sarà daP isacane e possibile solo a chi è in possesso di green pass . I ... In caso di maltempo l'incontro si terrà alSarti. COMMENTO. " E' per noi - ha detto l'a ssessora ...... con incontri che parlano di teatro, di, di musica. Tutto questo nella nostra Biblioteca Nazionale di Amelia che, come io dico sempre, è una, unadella conoscenza, del sapere, ma ...CERVIA MILANO MARITTIMA. Per celebrare la ricorrenza, il 9 agosto si potrà vivere una serata unica nella centralissima e storica piazza Garibaldi, dalle ore 20.30, infatti sarà proprio il protagonis ...Diego Abatantuono sarà il 9 agosto in piazza Garibaldi, a Cervia, per festeggiare il trentesimo compleanno dell’uscita nelle sale di “Mediterraneo”, film di Gabriele Salvatores vincitore del premio Os ...