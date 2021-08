Travolto in bici: investitore positivo ad alcoltest (Di domenica 1 agosto 2021) E' stato denunciato per omicidio stradale il 41enne di Gallipoli che la scorsa notte all'uscita di un locale ha Travolto e ucciso un turista 21enne che era in bicicletta, ferendone un secondo. L'uomo, ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 1 agosto 2021) E' stato denunciato per omicidio stradale il 41enne di Gallipoli che la scorsa notte all'uscita di un locale hae ucciso un turista 21enne che era incletta, ferendone un secondo. L'uomo, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Due giovani turisti 21enni di Modena in vacanza a Gallipoli sono stati travolti da un'auto la notte scorsa mentre i… - repubblica : Gallipoli, turista 21enne travolto e ucciso da un'auto mentre era in sella a una bici: arrestato un 40enne - BortoneMauro : RT @LecceSette: Tragedia all'alba a Gallipoli: turista 21enne travolto e ucciso in bici - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Due giovani turisti 21enni di Modena in vacanza a Gallipoli sono stati travolti da un'auto la notte scorsa mentre in bici… - puglianotizie24 : Travolto in bici all’uscita da un locale di Gallipoli, morto 21enne -