Tokyo 2020, Marcell Jacobs interrompe l'intervista: al cellulare c'è Draghi (VIDEO) (Di domenica 1 agosto 2021) Una gradita sorpresa per Marcell Jacobs dopo la straordinaria impresa compiuta ai Giochi olimpici di Tokyo, dove ha conquistato la medaglia d'oro nei 100 metri. Durante le interviste con i giornalisti il velocista azzurro è stato interrotto da Giovanni Malagò, presidente del CONI che gli ha passato un telefono dicendogli: "È Mario Draghi, il presidente del Consiglio che vuole parlarti". Incredula l'espressione di Jacobs che però ha preso in mano il telefono, lasciato i microfoni e si è appartato in un angolo dello stadio per ricevere i complimenti del premier.

