Olimpiadi oggi, orari e italiani in gara 2 agosto: programma, tv, streaming, finali medaglie (Di lunedì 2 agosto 2021) oggi lunedì 2 agosto va in scena la decima giornata di gare alle Olimpiadi di Tokyo 2021 e si assegnano svariate medaglie di questa rassegna a cinque cerchi. Si preannuncia grande spettacolo perché ci sarà da divertirsi con un’abbuffata di sport che soltanto i Giochi riescono a regalare. L’Italia vuole sognare in grande e si gioca carte pesantissime in una giornata di fine weekend davvero tutta da vivere. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, gli eventi e gli italiani in gara lunedì 2 agosto alle ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 agosto 2021)lunedì 2va in scena la decima giornata di gare alledi Tokyo 2021 e si assegnano svariatedi questa rassegna a cinque cerchi. Si preannuncia grande spettacolo perché ci sarà da divertirsi con un’abbuffata di sport che soltanto i Giochi riescono a regalare. L’Italia vuole sognare in grande e si gioca carte pesantissime in una giornata di fine weekend davvero tutta da vivere. Di seguito il calendario completo, ildettagliato, tutti gli, gli eventi e gliinlunedì 2alle ...

Advertising

SkyTG24 : #Athletics 100 metri nella leggenda ????? Marcell #Jacobs a #Tokyo2020 con 9.80, con nuovo record europeo, si aggiud… - Eurosport_IT : Il giorno dopo la rottura del tendine d'Achille (poco prima della partenza per le Olimpiadi di Rio) aveva scritto s… - mante : Decine di migliaia di italiani sono stati costretti oggi a seguire per la prima volta in vita loro il Tg2, semplice… - AmoPlatone : RT @paolosarti69: @flaminiasabate1 QUANDO IN GERMANIA C'ERA IL NAZISMO TANTA GENTE NON SAPEVA, NON CREDEVA, NON PENSAVA OGGI COME ALLORA IL… - Punkaldi16 : RT @Elena81353537: Questa è la foto più bella e significativa delle #Olimpiadi. Oggi si è fatta la storia dello Sport Italiano...da brividi… -