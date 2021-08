La rivincita di Gianmarco Tamberi: dal gesso di Rio all’oro di Tokyo 2020 | VIDEO (Di domenica 1 agosto 2021) Ha superato tutte le asticelle senza sbagliarne una, fino al muro dei 2 metri e 39 che ha però nessuno è riuscito a valicare. Gianmarco Tamberi vince l’oro nel salto in alto a Tokyo 2020, alla pari con Mutaz Essa Barshim, il qatariota che fino all’ultimo gli ha conteso la vittoria. Entrambi si sono fermati a 2.37 e hanno deciso di condividere il gradino più alto del podio invece di procedere con lo spareggio. Terzo posto per il bielorusso Maksim Nedaseka?. Incredulo l’azzurro dopo la stretta di mano col collega del Qatar che sanciva l’oro per entrambi: si è lanciato sulla pista in lacrime, venendo abbracciato anche da ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 1 agosto 2021) Ha superato tutte le asticelle senza sbagliarne una, fino al muro dei 2 metri e 39 che ha però nessuno è riuscito a valicare.vince l’oro nel salto in alto a, alla pari con Mutaz Essa Barshim, il qatariota che fino all’ultimo gli ha conteso la vittoria. Entrambi si sono fermati a 2.37 e hanno deciso di condividere il gradino più alto del podio invece di procedere con lo spareggio. Terzo posto per il bielorusso Maksim Nedaseka?. Incredulo l’azzurro dopo la stretta di mano col collega del Qatar che sanciva l’oro per entrambi: si è lanciato sulla pista in lacrime, venendo abbracciato anche da ...

