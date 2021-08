Charlene e Alberto di Monaco, la favola è finita? Voci insistenti sul divorzio (Di domenica 1 agosto 2021) La principessa Charlene non è più a Montecarlo da gennaio, quando si è recata in Sudafrica, sua terra natale. E da allora non si è più mossa, 'bloccata' ufficialmente a causa di un'infezione alle vie ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 1 agosto 2021) La principessanon è più a Montecarlo da gennaio, quando si è recata in Sudafrica, sua terra natale. E da allora non si è più mossa, 'bloccata' ufficialmente a causa di un'infezione alle vie ...

