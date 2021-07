Segnali di normalità: l’ospedale riapre ai volontari (Di sabato 31 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Piccoli, sostanziali Segnali di normalità. Da lunedì i volontari dell’Associazione Angela Serra torneranno presso la Breast Unit dell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona. Il responsabile Arturo Iannelli spiega: “A causa del Covid gli ambulatori erano inaccessibili a chiunque non facesse parte del personale sanitario dipendente. Negli ultimi mesi non abbiamo potuto prestare, quindi, il solito servizio di accoglienza, informazione e supporto. Adesso siamo felici di ritornare a fare la nostra parte, al telefono e di persona. Per una paziente che ha subito un intervento, per ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 31 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Piccoli, sostanzialidi. Da lunedì idell’Associazione Angela Serra torneranno presso la Breast Unit delSan Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona. Il responsabile Arturo Iannelli spiega: “A causa del Covid gli ambulatori erano inaccessibili a chiunque non facesse parte del personale sanitario dipendente. Negli ultimi mesi non abbiamo potuto prestare, quindi, il solito servizio di accoglienza, informazione e supporto. Adesso siamo felici di ritornare a fare la nostra parte, al telefono e di persona. Per una paziente che ha subito un intervento, per ...

