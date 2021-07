Olimpiadi | esordio incredibile per Jacobs | record italiano nei 100 metri

(Di sabato 31 luglio 2021) Ottima gara di Marcellnella sua prima batteria dei 100delledi Tokio 2020: l’atleta ha conquistato la semifinale tagliando il traguardo in 9?94, stabilendo così il nuovo. Credit: Christian Petersen/Getty ImagesL’di Lamont Marcell Jabobs alledi Tokio 2020 lascia ben sperare per il proseguimento del suo percorso nel torneo, visto che scrive un nuovo capitolo nella storia dell’atletica del nostro Paese. Il velocista azzurro ha infatti vinto la batteria numero tre dei 100segnando un nuovo ...

Advertising

SkySport : Olimpiadi, #ItaliaGermania di basket: gli azzurri rimontano e vincono 92-82 all'esordio #SkySport #Tokyo2020… - LegaVolleyFem : ???????? #VITTORIA DELLE #AZZURRE ALL'ESORDIO OLIMPICO! Inizia nel migliore dei modi il cammino olimpico delle ragazze… - FrancescaTGI : RT @DanieleDann1: ?? #GiochiOlimpici : Vince la batteria dei 100 in 9''94: è il nuovo #record italiano. Esordio col botto del velocista azzu… - DanieleDann1 : ?? #GiochiOlimpici : Vince la batteria dei 100 in 9''94: è il nuovo #record italiano. Esordio col botto del velocist… - valguarneracom : Oggi l'esordio di Randazzo alle Olimpiadi -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi esordio

La Gazzetta dello Sport

Unesplosivo, con tanto di record italiano migliorato. E' stato davvero fantastico il debutto del velocista di Desenzano Marcell Jacobs . L'azzurro ha vinto in scioltezza la sua batteria dei 100 ...RISULTATI CALCIO MASCHILE/in diretta live: Spagna avanti col brivido! DIRETTA CAGLIARI ... che comunque vivrà il suostagionale ufficiale appena un giorno dopo degli avversari, che ...Marcell Jacobs vince la sua prima batteria dei 100 metri delle Olimpiadi di Tokio 2020 in 9"94, registrando il nuovo record italiano.Record Italiano, in batteria, alle Olimpiadi, all'esordio a cinque cerchi. Marcell Jacobs ha fatto saltare subito il banco nelle batterie dei 100 metri di Tokyo 2021, ha corso un sensazionale 9.94 (ve ...