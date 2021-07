Filippo Tortu entra in semifinale nei 100 metri (Di sabato 31 luglio 2021) Il primo turno di qualificazione dei 100 metri maschili si è concluso, decretando i nomi degli atleti che domani si giocheranno l’accesso alla finale. Anche Filippo Tortu è risucito ad accedere alla semifinale e a raggiungere il connazionale Lamont Marcell Jacobs. Nel primo pomeriggio di domani, tra le 12:15 e le 12:31 ora italiana, Tortu e Jacobs scenderanno di nuovo in pista per tentare di entrare in finale. Tortu è in semifinale; com’è stato il suo esordio olimpico? Filippo Tortu ha chiuso con un tempo di 10,10 ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 31 luglio 2021) Il primo turno di qualificazione dei 100maschili si è concluso, decretando i nomi degli atleti che domani si giocheranno l’accesso alla finale. Ancheè risucito ad accedere allae a raggiungere il connazionale Lamont Marcell Jacobs. Nel primo pomeriggio di domani, tra le 12:15 e le 12:31 ora italiana,e Jacobs scenderanno di nuovo in pista per tentare dire in finale.è in; com’è stato il suo esordio olimpico?ha chiuso con un tempo di 10,10 ...

Advertising

sportface2016 : #Tokyo2020 #athletics Le parole di Filippo #Tortu dopo la qualificazione per le semifinali nei 100m - CentotrentunoC : #Tokyo2020 #Athletics Missione compiuta con un po' di brivido per Filippo #Tortu che accede comunque alla semifin… - imfalljngforyou : RT @atleticaitalia: #atletica BRAVO FILIPPO ???? ???? anche Filippo Tortu è in semifinale nei 100 metri a #Tokyo2020 ?? quarto in batteria con… - Mills_______ : RT @atleticaitalia: #atletica BRAVO FILIPPO ???? ???? anche Filippo Tortu è in semifinale nei 100 metri a #Tokyo2020 ?? quarto in batteria con… - Orobriele : ANCHE TORTU IN SEMIFINALE Grande, Filippo, a rimanere insieme ai migliori e a segnare oggi lo stagionale in quest'a… -