Roma, si complica l’arrivo di Xhaka: prove di rinnovo con l’Arsenal (Di venerdì 30 luglio 2021) Granit Xhaka si allontana dalla Roma. Il centrocampista svizzero tratta il rinnovo con l'Arsenal fino al 2025, escludendo così la società giallorossa da ogni trattativa Leggi su mediagol (Di venerdì 30 luglio 2021) Granitsi allontana dalla. Il centrocampista svizzero tratta ilcon l'Arsenal fino al 2025, escludendo così la società giallorossa da ogni trattativa

Advertising

Mediagol : Roma, si complica l’arrivo di Xhaka: prove di rinnovo con l’Arsenal - Cucciolina96251 : RT @LeBombeDiVlad: ?? #Roma, si complica la trattativa per #Xkaha ?? Ecco la situazione ????? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato https:/… - Cucciolina96251 : RT @romaforever_it: Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: si complica per Xhaka. E i giallorossi pensano a Delaney - romaforever_it : Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: si complica per Xhaka. E i giallorossi pensano a Delaney… - LeBombeDiVlad : ?? #Roma, si complica la trattativa per #Xkaha ?? Ecco la situazione ????? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato -