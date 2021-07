Inter, Calhanoglu già illumina la scena (Di venerdì 30 luglio 2021) MILANO - Hakan Calhanoglu , arrivato a parametro 0 dal Milan , ha già fatto vedere di trovarsi molto bene in maglia Interista: già ha fatto vedere ottime cose e ha dato spettacolo nell'ultima ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 30 luglio 2021) MILANO - Hakan, arrivato a parametro 0 dal Milan , ha già fatto vedere di trovarsi molto bene in magliaista: già ha fatto vedere ottime cose e ha dato spettacolo nell'ultima ...

Advertising

Inter : ? | GOOOOOOOOOL Ancora Inter, ancora protagonista Calhanoglu. Il turco prende palla a centrocampo e punta l'area d… - Inter : ? | GOOOOOL L'Inter trova il raddoppio grazie a Dimarco che di sinistro infila Festa sul primo palo dopo il bel su… - Inter : ? | GOOOL Inter in vantaggio: corner dalla destra pennellato da Calhanoglu e colpo di testa vincente in area di Ma… - FootballAndDre1 : Un giornale titola:' Inter, il piatto del mercato piange. Inzaghi aspetta il primo acquisto'... In effetti Calhano… - ShelbyChicco : @Lorenzo24158431 donnarumma speravano fino alla fine di rinnovarlo... calhanoglu infamata all'ultimo con accordo in… -