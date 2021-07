Donna uccisa a coltellate sul balcone di casa a Roma: arrestato il compagno (Di venerdì 30 luglio 2021) Donna uccisa a coltellate sul balcone di casa a Roma. Una Donna di 43 anni è stata uccisa in casa dal suo compagno, un uomo di 68 anni. Il femminicidio è avvenuto sul balcone del loro appartamento, al quinto piano di una palazzina in via Federico Guarducci, zona viale Marconi. La vittima è originaria della Colombia, come il suo compagno. Stando a quanto si apprende, sono stati alcuni passanti a lanciare l’allarme. Una Donna di 43 anni è stata uccisa in ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 30 luglio 2021)suldi. Unadi 43 anni è stataindal suo, un uomo di 68 anni. Il femminicidio è avvenuto suldel loro appartamento, al quinto piano di una palazzina in via Federico Guarducci, zona viale Marconi. La vittima è originaria della Colombia, come il suo. Stando a quanto si apprende, sono stati alcuni passanti a lanciare l’allarme. Unadi 43 anni è statain ...

il_monocolo : #Femminicidio, giornata di cronaca nera a #Roma. Una donna di 43 anni è stata uccisa con una coltellata dopo essere… - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Roma, donna uccisa a coltellate in casa: fermato il compagno #Roma - TommasoChimenti : RT @rtl1025: ?? Una donna è stata uccisa a coltellate in casa a #Roma, in zona Portuense. L'allarme è scattato da una serie di segnalazioni… - messveneto : Roma, muore in casa accoltellata dal compagno: La 44enne ha tentato di fuggire insanguinata sul balcone ma è stata… - TeneraValse : Roma, donna uccisa a coltellate in casa: arrestato il compagno. L'omicidio in zona Marconi -

Ultime Notizie dalla rete : Donna uccisa Insegue la compagna: accoltellata e uccisa in terrazzo La donna cerca aiuto strillando a più non posso dal balcone dopo esser stata accoltellata una prima volta. "Mi sta ammazzando" urla. "Dal quinto piano Monica, con i vestiti sporchi di sangue, gridava"...

Roma, muore in casa accoltellata dal compagno Ad essere uccisa una donna di 44 anni di origini colombiane come l'omicida che l'ha accoltellata al petto senza lasciarle scampo. I due avrebbero discusso animatamente nell'appartamento in cui ...

Roma, muore in casa accoltellata dal compagno Ad essere uccisa una donna di 44 anni di origini colombiane come l'omicida che l'ha accoltellata al petto senza lasciarle scampo. I due avrebbero discusso animatamente nell'appartamento in cui ...

Roma, muore in casa accoltellata dal compagno La 44enne ha tentato di fuggire insanguinata sul balcone ma è stata raggiunta dall’assassino. Due mesi fa un altro femminicidio: donna uccisa in strada dall'ex che dopo si è suicidato ...

