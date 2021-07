Napoli, De Laurentiis ad un bivio: la riforma parla chiaro (Di giovedì 29 luglio 2021) Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si trova di fronte ad un bivio. Le nuove norme impongono una scelta netta. Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli (Getty Images)Aurelio De Laurentiis detiene attualmente la proprietà di due società calcistiche. Nel 2004 ha infatti acquistato il Napoli, riportandolo in poco tempo in serie A. Tre anni fa l’acquisto del Bari, che attualmente milita in Serie C. Il produttore napoletano non è l’unico ad avere multiproprietà nel mondo del calcio. Leggi anche-> Calciomercato Napoli, si ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 29 luglio 2021) Il presidente delAurelio Desi trova di fronte ad un. Le nuove norme impongono una scelta netta. Aurelio De, presidente del(Getty Images)Aurelio Dedetiene attualmente la proprietà di due società calcistiche. Nel 2004 ha infatti acquistato il, riportandolo in poco tempo in serie A. Tre anni fa l’acquisto del Bari, che attualmente milita in Serie C. Il produttore napoletano non è l’unico ad avere multiproprietà nel mondo del calcio. Leggi anche-> Calciomercato, si ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Laurentiis Calciomercato Napoli, tre nomi per il centrocampo. Emerson si allontana. L'immobilismo sul mercato sta facendo discutere i tifosi del Napoli . La società di De Laurentiis è praticamente ferma, anche quelle trattative che sembravano fatte, Zaccagni o Emerson Palmieri, oggi sembrano lontane. Il patron non ha stanziato un budget per il ...

Preziosi e De Laurentiis vogliono fermare la Serie A: "Ci considerano ricchi scemi" Sulla frangia più oltranzista, di cui fa parte anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, nell'ultima assemblea di Lega Serie A ha prevalso la linea morbida proposta da Marotta e Dal Pino. ...

Emerson al Napoli, colpo di freni: De Laurentiis aspetta Ghoulam ilmattino.it Sarri attende l’incontro DeLa/Insigne, ma comunque vada il Napoli ha preso una decisione C’è la Lazio di Sarri che attende l’esito del vertice tra Insigne e De Laurentiis. Una rottura (assai improbabile) potrebbe indurre il club di Lotito a presentare una offerta al Napoli: ma l’impressio ...

Emerson al Napoli, colpo di freni: De Laurentiis aspetta Ghoulam C'è la Lazio che attende l'esito del vertice tra Insigne e De Laurentiis. Una rottura (assai improbabile) potrebbe indurre il club di Lotito a presentare una offerta al Napoli: ...

