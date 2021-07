F1 | Monza apre al 50% per il Gran Premio

(Di giovedì 29 luglio 2021) La F1 riaccoglie i tifosi a. Il tempio della velocità ha annunciato l’apertura al 50% della capienza per quella che di fatto sarà la seconda prova nel Bel Paese per la massima formula che lo scorso aprile è tornata in quel di Imola. L’evento sarà speciale vista la presenza della ‘Sprint race’. Ricordiamo infatti che, come accaduto a Silverstone, si svolgerà sabato pomeriggio la gara di qualifica che stabilità la griglia di partenza per l’appuntamento di domenica. Venerdì, invece, sono previste le qualifiche che determineranno l’ordine per la corsa sprint. Sono previste delle restrizioni alla manifestazione. Le attuali norme permettono all’Autodromo di ...

RITORNO AL 50% È ufficiale: si apre la vendita dei biglietti per il GP Italia 2021, in programma all'Autodromo Nazionale di Monza il prossimo 12 settembre. Il circuito potrà accogliere il 50% della capienza massima e per accedere indispensabile il "green pass"