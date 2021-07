Vaccini ai bimbi, il virologo Menichetti: "Cautela per le somministrazioni agli under 12" (Di mercoledì 28 luglio 2021) Pisa, 28 luglio 2021 - "Ho espresso qualche perplessità sui Vaccini anti - Covid ai bambini molto piccoli e continuo a non essere completamente convinto che sia un target qualificante". Lo dice all'... Leggi su lanazione (Di mercoledì 28 luglio 2021) Pisa, 28 luglio 2021 - "Ho espresso qualche perplessità suianti - Covid ai bambini molto piccoli e continuo a non essere completamente convinto che sia un target qualificante". Lo dice all'...

Advertising

TgLa7 : #Covid: Salvini, no a obbligo vaccini,tutti i bimbi in classe Le liberta' per me sono sacre - ManForm_ : RT @TgLa7: #Covid: Salvini, no a obbligo vaccini,tutti i bimbi in classe Le liberta' per me sono sacre - GrilliniTaverna : Covid, la mossa di Pfizer e Moderna: vaccini anche per piccolissimi, sperimentato su bimbi di 6 mesi - roberto_ave : RT @TgLa7: #Covid: Salvini, no a obbligo vaccini,tutti i bimbi in classe Le liberta' per me sono sacre - qn_lanazione : #Covid. #Vaccini ai bimbi, il virologo Menichetti: 'Cautela per le somministrazioni agli under 12' -