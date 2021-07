Nocera Inferiore | 29enne precipita dall’ottavo piano e muore | indagini in corso

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Dramma aper la morte di una. La giovane è stata trovata senza vita ai piedi del palazzo “Girasole”, in via Atzori, dopo la mezzanotte di ieri. La vittima, originaria di Pompei, lavorava nel mondo del cinema.: morta sul colpo Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto. La L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Alcor48018 : RT @zampa_qua: STRAURGENTISSIMO????????3476686666??EVELYN ha smesso di mangiare,??HA BISOGNO DI UNA FAMIGLIA,CHE LA AMI,LA COCCOLI,si è sentita… - Esterin62237737 : RT @zampa_qua: STRAURGENTISSIMO????????3476686666??EVELYN ha smesso di mangiare,??HA BISOGNO DI UNA FAMIGLIA,CHE LA AMI,LA COCCOLI,si è sentita… - cinziageraci1 : RT @zampa_qua: STRAURGENTISSIMO????????3476686666??EVELYN ha smesso di mangiare,??HA BISOGNO DI UNA FAMIGLIA,CHE LA AMI,LA COCCOLI,si è sentita… - Penombra_90 : RT @zampa_qua: STRAURGENTISSIMO????????3476686666??EVELYN ha smesso di mangiare,??HA BISOGNO DI UNA FAMIGLIA,CHE LA AMI,LA COCCOLI,si è sentita… - Scisciano : Sacchi di spazzatura galleggiano sulle acque del Sarno. Il canale Fosso Imperatore a Nocera Inferiore torna a riemp… -

Ultime Notizie dalla rete : Nocera Inferiore

Choc aper la morte di una ragazza di 29 anni, originaria di Pompei, trovata senza vita ai piedi del palazzo 'Girasole' ieri, in via Atzori, poco dopo la mezzanotte. La ragazza lavorava nel .... Questa mattina il sindaco Manlio Torquato ha richiesto un incontro a Sua Eccellenza il Prefetto, per trattare le criticità dovute alla circolazione di autocarri eccedenti i 3,5 t, ...SARNO – Il fiume Sarno torna ad inquinarsi. Le sue acque infatti sono invase da sacchi di spazzatura galleggianti. Una scena indegna. La segnalazione arriva al Consigliere Regionale di Europa Verde Fr ...Choc a Nocera Inferiore per la morte di una ragazza di 29 anni, originaria di Pompei, trovata senza vita ai piedi del palazzo "Girasole" ieri, in via Atzori, poco dopo la mezzanotte.