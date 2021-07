Lucasfilm ha assunto un fan per un video deepfake di The Mandalorian migliore dell’originale (Di mercoledì 28 luglio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=wrHXA2cSpNU Come sa benissimo chi è arrivato alla fine della seconda stagione di The Mandalorian (in caso contrario, attenzione spoiler!), l’ultimo episodio diffuso su Disney+ si conclude con una sorpresa eclatante: un giovane Luke Skywalker arriva sulla nave in cui sono presenti il Mandaloriano e la sua squadra per prelevare Grogu, ovvero il mitico Baby Yoda, con la promessa di allenarlo e incanalare i suoi poteri. Trattandosi di una vicenda ambientata prima della trilogia sequel, per forza di cose le fattezze dello stesso Skywalker (il suo interprete Mark Hamill ha oggi quasi 70 anni) sono state ricreate sovrapponendo in ... Leggi su wired (Di mercoledì 28 luglio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=wrHXA2cSpNU Come sa benissimo chi è arrivato alla fine della seconda stagione di The(in caso contrario, attenzione spoiler!), l’ultimo episodio diffuso su Disney+ si conclude con una sorpresa eclatante: un giovane Luke Skywalker arriva sulla nave in cui sono presenti ilo e la sua squadra per prelevare Grogu, ovvero il mitico Baby Yoda, con la promessa di allenarlo e incanalare i suoi poteri. Trattandosi di una vicenda ambientata prima della trilogia sequel, per forza di cose le fattezze dello stesso Skywalker (il suo interprete Mark Hamill ha oggi quasi 70 anni) sono state ricreate sovrapponendo in ...

