LIVE Fognini-Medvedev 1-4, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: altro break del russo (Di mercoledì 28 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-4 break Medvedev, rovescio in rete di Fognini che si innervosisce sulla propria racchetta. Finora il russo ha davvero impedito a Fabio di esprimere il proprio miglior tennis. 30-40 Palla break Medvedev, nessuno dei due molla un attimo e Fognini, dopo aver variato molto le traiettorie, tira fuori il rovescio incrociato. 30-30 Scambio duro, il primo a sbagliare di rovescio è Medvedev. 15-30 Dritto lungolinea di Fognini che termina in rete. 15-15 In rete il dritto ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-4, rovescio in rete diche si innervosisce sulla propria racchetta. Finora ilha davvero impedito a Fabio di esprimere il proprio miglior tennis. 30-40 Palla, nessuno dei due molla un attimo e, dopo aver variato molto le traiettorie, tira fuori il rovescio incrociato. 30-30 Scambio duro, il primo a sbagliare di rovescio è. 15-30 Dritto lungolinea diche termina in rete. 15-15 In rete il dritto ...

