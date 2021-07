Covid | Brusaferro | “Virus circola ma quarta ondata dipende da noi”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 28 luglio 2021) “La” di coronain Italia “da noi, ilstiamo imparando a conoscerlo e come tutta la tipologia di questicontinua a mutare, quindi siamo davanti ad una sfida continua. Ma sappiamo anche quali sono le misure per rallentarne lazione. Oggi abbiamo la vaccinazione e grazie allo sforzo globale dell’uomo stiamo modellando, per la prima volta, una pandemia”. Lo ha detto Silvio, presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss) ospite del webinar ‘L’Italia dei vaccini’ promosso dall’Osservatorio Riparte ...