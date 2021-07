Venezia | ufficiale l’arrivo di Melvin Remy | il comunicato del club

(Di martedì 27 luglio 2021) Ilha ufficializzatodi: ildellagunare Ilha ufficializzatodi. Di seguito ildellagunare. «FC comunica che in data odierna il giocatoreha sottoscritto con ilarancioneroverde un contratto fino al 30/06/2024. Il difensore francese classe 2003, in carriera ha vestito la maglia dei portoghesi del Futebol ...

tcm24com : Venezia, ufficiale l'arrivo del difensore Melvin Remy #Venezia #Melvin Remy - Filo2385Filippo : RT @fantapazzcom: Venezia: ufficiale Remy - MondoPrimavera : Leyba lascia ufficialmente il Venezia? - fantapazzcom : Venezia: ufficiale Remy - TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Venezia, preso il centrale francese classe 2003 Melvin Remy -

Altro colpo in prospettiva per il Venezia: "Venezia FC comunica che in data odierna il giocatore Melvin Remy ha sottoscritto con il club arancioneroverde ...
Attraverso il proprio sito ufficiale, il Venezia comunica l'arrivo in arancioneroverde di Melvin Remy, difensore classe 2003 ...