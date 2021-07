Serie A, Marotta e Dal Pino fanno prevalere la linea del dialogo con il governo, ma è solo una tregua (Di martedì 27 luglio 2021) Ieri si è tenuta l’Assemblea di Serie A in cui si è discusso della norma governativa per la riapertura degli stadi al 50%. Una percentuale che, in realtà, rispettando il metro di distanza tra gli spettatori previsto dal Dpcm, non sarebbe così ampia se non per la sola Juventus. Il Corriere dello Sport scrive che Gravina e Dal Pino hanno fatto prevalere la linea del dialogo, ma che i club scontenti potrebbero tornare all’attacco. “Per il momento prevale il dialogo, ma l’anima più ‘barricadera’ della Serie A potrebbe presto tornare ad infiammarsi, con tutte le conseguenze ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 27 luglio 2021) Ieri si è tenuta l’Assemblea diA in cui si è discusso della norma governativa per la riapertura degli stadi al 50%. Una percentuale che, in realtà, rispettando il metro di distanza tra gli spettatori previsto dal Dpcm, non sarebbe così ampia se non per la sola Juventus. Il Corriere dello Sport scrive che Gravina e Dalhanno fattoladel, ma che i club scontenti potrebbero tornare all’attacco. “Per il momento prevale il, ma l’anima più ‘barricadera’ dellaA potrebbe presto tornare ad infiammarsi, con tutte le conseguenze ...

