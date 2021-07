Campania | De Luca | “Bisogna vaccinarsi | altrimenti non riapriamo le scuole”

Advertising

isamiccoli52 : RT @mattinodinapoli: #Scuolechiuse in Campania, De Luca avverte: «Per riaprire bisogna vaccinare l'80% degli studenti» - Virus1979C : De Luca: «Pochi studenti vaccinati? Scuole chiuse: si farà la dad». Il governatore: «Non ci vuole molto a capirlo:… - Giusy26319566 : @LaStampa Un appello al ministro Bianchi e al Governo: vigilate sui governatori di Regione affinché ovunque vi sian… - mattinodinapoli : #Scuolechiuse in Campania, De Luca avverte: «Per riaprire bisogna vaccinare l'80% degli studenti» - CostaAndrea70 : Appena terminato l’incontro in Regione Campania, a Napoli, con il Governatore Vincenzo De Luca. E’ stata l’occasion… -

Ultime Notizie dalla rete : Campania Luca

Agenzia ANSA

Il governatore della, Vincenzo De, incalza sulla necessità di vaccinare almeno l'80% della popolazione scolastica per riaprire le scuole in presenza. 'Nonostante siano aperti dieci centri vaccinali nel ...L'EPIDEMIA Mascherine obbligatorie in, Deannuncia la nuova... 'Che sia chiaro a tutti - ha aggiunto - se non ci sono le condizioni di sicurezza le scuole non aprono in presenza. Si ...(leggo.it) Lo annuncia il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine di una visita al reparto di pediatria del policlinico della Federico II di Napoli. "C'è una difficoltà generale ...Cetara inaugura il nuovo impianto di depurazione. Giovedi 29 luglio in piazza Manfredi Nicoletti, sarà inaugurato il nuovo impianto di depurazione ...