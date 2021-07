Giudizio immediato per i fidanzati che uccisero il padre di lei (Di lunedì 26 luglio 2021) AGI - Saranno processati con il Giudizio immediato Giovanni Limata ed Elena Gioia che la sera del 23 aprile 2021 uccisero il padre di lei, il 53enne Aldo Gioia, mentre dormiva sul divano di casa. Il gip del tribunale di Avellino Paolo Cassano ha accolto la richiesta avanzata dal sostituto procuratore Vincenzo Russo e ha fissato l'inizio del processo per il 27 ottobre prossimo. Troppo evidenti sarebbero le prove a carico dei due fidanzati di 23 e 18 anni. Un delitto progettato da entrambi, che si sentivano ostacolati nella loro relazione, cominciata un paio di anni fa. Agli atti dell'indagine le ... Leggi su agi (Di lunedì 26 luglio 2021) AGI - Saranno processati con ilGiovanni Limata ed Elena Gioia che la sera del 23 aprile 2021ildi lei, il 53enne Aldo Gioia, mentre dormiva sul divano di casa. Il gip del tribunale di Avellino Paolo Cassano ha accolto la richiesta avanzata dal sostituto procuratore Vincenzo Russo e ha fissato l'inizio del processo per il 27 ottobre prossimo. Troppo evidenti sarebbero le prove a carico dei duedi 23 e 18 anni. Un delitto progettato da entrambi, che si sentivano ostacolati nella loro relazione, cominciata un paio di anni fa. Agli atti dell'indagine le ...

