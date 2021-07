Covid | Segre | Follia paragonare i vaccini alla Shoah

(Di lunedì 26 luglio 2021) La senatrice parlando a Pagine Ebraiche ha aggiunto: "Se uno vuole vedere il complottismo ovunque, beh resti a casa, non giri per le strade, non vada nel mondo, non danneggi gli altri, ma di solito chi fa quelle scelte non si preoccupa del prossimo"

Condannare chi rifiuta il vaccino, chi straparla di 'dittatura sanitaria' e fa insensati richiami alle leggi razziste è un atto dovuto, dice. 'È un tale tempo di ignoranza, di violenza, neanche ...ROME, JUL 26 - Holocaust survivor and Life Senator Lilianahas blasted people who have compared- 19 vaccinations to the persecution of Jews by the Nazis. The 90 - year - old told Jewish newspaper Pagine Ebraiche that these comparisons were "crazy"...Paragonare la Shoah alle disposizioni sui vaccini è " follia, un gesto in cui il cattivo gusto si incrocia con l'ignoranza ". Lo ha detto la senatrice a vita, sopravvissuta ai lager nazisti, Liliana S ...I film della selezione ufficiale (sulla carta) fanno gioire i cinefili e dimostrano che il cinema è in ottima salute. Soprattutto quello italiano.