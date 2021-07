Covid: Francia, superati 7000 ricoveri, 1000 in rianimazione (Di lunedì 26 luglio 2021) Il numero dei pazienti Covid ricoverati negli ospedali francesi ha di nuovo superato la soglia dei 7000, di cui quasi 1000 in terapia intensiva. Lo rende noto Santé publique France. Con 607 nuovi ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 26 luglio 2021) Il numero dei pazientiricoverati negli ospedali francesi ha di nuovo superato la soglia dei, di cui quasiin terapia intensiva. Lo rende noto Santé publique France. Con 607 nuovi ...

