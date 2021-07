Ora è ufficiale, sono tornati insieme: arriva la notizia tanto attesa (Di domenica 25 luglio 2021) e la prima foto ufficiale della amatissima coppia. Era la foto che tutti aspettavano. Da diverse settimane la voce di un ritorno di fiamma ha fatto il giro del mondo: indiscrezioni e paparazzate hanno invaso i giornali di gossip. Nulla, però, era ufficiale…fino a L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 25 luglio 2021) e la prima fotodella amatissima coppia. Era la foto che tutti aspettavano. Da diverse settimane la voce di un ritorno di fiamma ha fatto il giro del mondo: indiscrezioni e paparazzate hanno invaso i giornali di gossip. Nulla, però, era…fino a L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Inter : ????? | CHAMPS IN THE USA Acquista ora la collezione ufficiale di Champs In The USA ???????? ??… - SkySport : ULTIM'ORA MILAN UFFICIALE L'ARRIVO DI GIROUD IN ROSSONERO L'attaccante ha firmato un contratto biennale #SkySport… - MarcoBovicelli : Ora è ufficiale ????????10 #BrahimDiaz #Milan (?? @acmilan) - MiraPossibile : La versione ufficiale del testo ora è disponibile qui (via @btfp1): - WVNDERLISA : ok ora ufficiale <333 -