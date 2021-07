Coronavirus | 88 casi positivi oggi e in sette giorni l' incidenza è quasi raddoppiata La progressione del virus

(Di domenica 25 luglio 2021) ANCONA - Meno tamponi verificati, menodi contagio in una curva che però chiede sempre la massima attenzione perchè i dati relativi all'sono in costante crescita. Ottantotto...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus casi

Sono 565 - 391.422 da inizio epidemia - idiregistrati in Emilia - Romagna nelle ultime 24 ore a fronte di 15.059 tamponi effettuati. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 9 e risultano stabili rispetto a ieri, ...ANCONA - Meno tamponi verificati, menodi contagio in una curva che però chiede sempre la massima attenzione perchè i dati relativi all'incidenza sono in costante crescita. Ottantottopositivi su 2469 tamponi processati (ieri erano stati 105 con 2678 tamponi processati) nel bollettino di oggi - domenica 25 luglio 2021 - con l'incidenza che dopo il 34,70 di ieri oggi rimbalza a ...Ieri erano stati 136 (il giorno prima 107, quello prima ancora 58) con circa 500 tamponi in più. Tasso di positività al 5,45% ...I carabinieri hanno effettuato una serie di controlli sul litorale: a Misano Adriatico è stato bloccato il Byblos mentre a Cattolica è toccato al Malindi ...