Il consiglio dei Vescovi: come mettere Dio in valigia per le vacanze (Di sabato 24 luglio 2021) Il Signore non va mai in ferie, in qualunque luogo di villeggiatura andiamo, Lui ci accompagna ed è sempre con noi, non solo in chiesa. Oltralpe, i Vescovi francesi hanno stilato un vero e proprio decalogo per evitare si "passare un'estate senza Dio". ma soprattutto, come portare Dio con sé anche in valigia. Ecco alcuni L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Ultime Notizie dalla rete : consiglio dei Follia a 5 Stelle, la Dadone minaccia le dimissioni ma resta sola e fa dietrofront La fiducia è stata approvata giovedì all'unanimità nel Consiglio dei ministri dove siedono quattro ministri 5 Stelle: Di Maio, D'Incà, Patuanelli, Dadone. Conte era stato informato della decisione ...

Sepolti con il proprio animale al cimitero/ Milano: ceneri nella stessa tomba Essere sepolti con il proprio animale domestico? Presto sarà possibile a Milano . È infatti la principale novità del regolamento dei servizi funebri e cimiteriali approvato dal Consiglio comunale della città del Duomo. Sostanzialmente, su richiesta o per volontà del defunto o dei suoi eredi, sarà possibile tumulare gli animali ...

Convocazione del Consiglio dei Ministri n. 30 | www.governo.it Governo FOTO | A Montorio tappa della XII International Training Summer School per geometri MONTORIO AL VOMANO – Ha preso il via a Montorio, presso il Chiostro degli zoccolanti, la “tappa” teramana della XII International Training Summer School, che si concluderà domani, 25 luglio. Si tratta ...

Papa, domani anziani a San Pietro per la prima Giornata mondiale dei nonni L’iniziativa è stata fortemente voluta da Francesco e sarà celebrata in tutte le diocesi el mondo: a Roma presenti alcune centinaia di persone che usciranno per la prima volta dalle strutture residenz ...

