Il prefetto di Roma è furioso per i tifosi in piazza, medita multe e daspo per chi c'era (Di venerdì 23 luglio 2021) Il prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, non ha gradito le immagini dei 5mila tifosi giallorossi riversatisi in piazza, a Roma, per festeggiare il compleanno del club. Repubblica Roma scrive: "Un brutto colpo per il prefetto Matteo Piantedosi, furioso a quanto pare per l'accaduto e che sembra stia preparando una stretta a quel liberi tutti che sta facendo registrare nuovamente anche ricoveri Covid". Le autorità si stanno confrontando su quale strada scegliere. "Si parla di eventuali divieti volti a colpire «la sconsideratezza di pochi» e non l'intera ...

