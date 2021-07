Giochi Google delle Olimpiadi con sfide sportive online (Di venerdì 23 luglio 2021) Come avviene ogni 4 anni (5 in questo caso) per l'occasione delle Olimpiadi, Google ha rilasciato uno dei suoi magnifici loghi giocabili, questa volta con un maxi gioco online davvero particolare e divertente, ricco di sorprese da scoprire, mini Giochi sportivi e tante informazioni da leggere.Si tratta di un gioco con stile retrò, come un RPG dove si muove un gattino in un villaggio fantastico in cui è possibile interagirfe con i vari personaggi che si trovano in giro. Con una grafica a 16 bit e leggibile in lingua italiana, è possibile poi unirsi a una squadra e giocare contro i campioni in carica di ... Leggi su navigaweb (Di venerdì 23 luglio 2021) Come avviene ogni 4 anni (5 in questo caso) per l'occasioneha rilasciato uno dei suoi magnifici loghi giocabili, questa volta con un maxi giocodavvero particolare e divertente, ricco di sorprese da scoprire, minisportivi e tante informazioni da leggere.Si tratta di un gioco con stile retrò, come un RPG dove si muove un gattino in un villaggio fantastico in cui è possibile interagirfe con i vari personaggi che si trovano in giro. Con una grafica a 16 bit e leggibile in lingua italiana, è possibile poi unirsi a una squadra e giocare contro i campioni in carica di ...

