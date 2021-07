Il video del marocchino che aggredisce l'assessore leghista (Di giovedì 22 luglio 2021) AGI - Youns El Boussetaoui avanza verso Massimo Adriatici, che si è defilato rispetto all'ingresso del bar per chiamare le forze dell'ordine e segnalare, così spiegherà poi agli inquirenti, le sue intemperanze. L'assessore estrae dalla tasca e mostra all'uomo che si avvicina la pistola che porta sempre con sé, col colpo in canna e regolare porto d'armi. L'altro reagisce sferrandogli un pugno che lo fa cadere. Poi - questo rimane il dilemma dell'indagine - non si capisce quando parta il colpo e se venga esploso per sbaglio, come sostiene l'assessore leghista, oppure in modo intenzionale. È il racconto filmato da una telecamera di ... Leggi su agi (Di giovedì 22 luglio 2021) AGI - Youns El Boussetaoui avanza verso Massimo Adriatici, che si è defilato rispetto all'ingresso del bar per chiamare le forze dell'ordine e segnalare, così spiegherà poi agli inquirenti, le sue intemperanze. L'estrae dalla tasca e mostra all'uomo che si avvicina la pistola che porta sempre con sé, col colpo in canna e regolare porto d'armi. L'altro reagisce sferrandogli un pugno che lo fa cadere. Poi - questo rimane il dilemma dell'indagine - non si capisce quando parta il colpo e se venga esploso per sbaglio, come sostiene l', oppure in modo intenzionale. È il racconto filmato da una telecamera di ...

