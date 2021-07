Ragazzo di 24 anni muore sul lavoro: è precipitato dalla scala di un silos durante la pulizia (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tragedia sul nel , dove un Ragazzo di 24 anni è morto oggi cadendo dalla scala di un silos sulla quale stava svolgendo interventi di pulizia. Accade a Susegana , dove il Ragazzo - di origini ... Leggi su leggo (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tragedia sul nel , dove undi 24è morto oggi cadendodi unsulla quale stava svolgendo interventi di. Accade a Susegana , dove il- di origini ...

Advertising

RaiTre : È un piano inclinato di rabbia, errori e violenza che porta la morte di un ragazzo di 23 anni, #CarloGiuliani. E do… - fattoquotidiano : 21 luglio del 2001. Solo poche ore fa Carlo Giuliani, un ragazzo di appena 22 anni, è stato ucciso da un colpo di p… - RobertoBurioni : A me questi sciacalli che utilizzano per spargere il terrore e la loro fanatica disinformazione anche la morte di u… - gennyamoroso17 : RT @StorieASpicchi: Stanotte, un ragazzo che dieci anni fa faceva l’ambulante tra i vicoli di Sepolia e che vive così le prime Finals della… - IlSacroVate : La vita è ironica, e vent'anni dopo la morte di un ragazzo vergognosa e impunita, oggi un leghista prende e va in g… -