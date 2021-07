"La quarta ondata Covid sarà diversa. Ci salveremo dal boom di ricoveri" (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il presidente della fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta: contagi in aumento, ma anziani e persone fragili sono protetti dai vaccini di LUCA BOLOGNINI Leggi su quotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il presidente della fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta: contagi in aumento, ma anziani e persone fragili sono protetti dai vaccini di LUCA BOLOGNINI

Advertising

infoitsalute : 'La quarta ondata Covid sarà diversa. Ci salveremo dal boom di ricoveri' - Gaiagioialiber1 : RT @rodcostakiwi: #staseraitalia l'arroganza e l'aggressività del dott. Bassetti è direttamente proporzionale alla sua presenza in TV. Se n… - ugocanonico : @Cartabellotta Sul primo punto basterebbe iniziare stabilendo un’età anagrafica con valore di cut off; sul secondo,… - desimone64 : Accanirsi con i vaccini equivale a rendere il virus più forte e costringerlo a mutare continuamente. Altro che quar… - sara53054424 : RT @ilavfd: Le università che organizzano la didattica esclusivamente in presenza a partire da settembre VS la quarta ondata che sta già ar… -