Il matrimonio di Rosa | al cinema dal 16 settembre

È disponibile il trailer italiano di IL matrimonio DI Rosa, la brillante commedia diretta da Icíar Bollaín che ha trionfato al box office spagnolo e ottenuto 8 nomination ai Premi Goya, dal 16 settembre nei cinema italiani. Di cosa parla "Il matrimonio di Rosa"? Il film racconta un fenomeno internazionale, per la prima volta sul grande schermo, che ha origine in Giappone ma che, in pochissimo tempo, si è diffuso in tutto il mondo: il matrimonio in solitaria. Donne di ogni età, da sole o in compagnia di familiari e invitati, sentono il bisogno di "impegnarsi" con sé ...

