Ginnastica, gli USA lasciano il Villaggio Olimpico. Simone Biles e compagne in albergo dopo il caso Eaker (Di mercoledì 21 luglio 2021) La Nazionale Statunitense di Ginnastica artistica femminile ha deciso di abbandonare il Villaggio Olimpico, proprio alla vigilia delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Il motivo è presto detto: Kara Eaker, riserva della formazione a stelle e strisce, è risultata positiva al Covid-19 ed è stata posta in isolamento insieme alla compagna di squadra Leanne Wong, anch’ella alternata della corazzata che punta a dominare questa edizione dei Giochi. La Federazione ha così deciso di traslocare le sue sei titolari e di spostarle dal Villaggio a un hotel nei dintorni. Simone Biles e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 luglio 2021) La Nazionale Statunitense diartistica femminile ha deciso di abbandonare il, proprio alla vigilia delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Il motivo è presto detto: Kara, riserva della formazione a stelle e strisce, è risultata positiva al Covid-19 ed è stata posta in isolamento insieme alla compagna di squadra Leanne Wong, anch’ella alternata della corazzata che punta a dominare questa edizione dei Giochi. La Federazione ha così deciso di traslocare le sue sei titolari e di spostarle dala un hotel nei dintorni.e ...

