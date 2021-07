Advertising

DiMarzio : #Milan | L'#Eintracht è pronto a riprovarci per #Hauge: la situazione - DiMarzio : #Milan, pronta una nuova offerta al #ManUnited per #Dalot - Gazzetta_it : Intervista a Robert Pires: “Milan con Ibra e Giroud? Un incubo per le difese” #calciomercato - AcMilanMx4 : RT @danieletriolo: #Damsgaard, 37 gare, 2 gol e 4 assist Dai 30 ai 50 milioni (cit.) #Hauge, 24 gare, 5 gol e 1 assist 15 milioni trattabi… - PianetaMilan : #Calciomercato #Milan – #Vlasic prima scelta, ma i rossoneri hanno un piano B -

Commenta per primo Rafael Leao sta lavorando duramente in questa prima fase di preparazione per convincere ila puntare ancora su di lui in vista della prossima stagione. Negli ultimi giorni si sono susseguite tante indiscrezioni sul futuro dell'attaccante portoghese, nel nostro approfondimento video ...Commenta per primo Il fantasista dell'Atalanta Josip Ilicic è uno dei possibili arrivi sulla trequarti rossonera. Stando a quanto raccolto, l'interesse per lo sloveno da parte del club milanese non si ...I rossoneri sono scatenati, e puntano a rinforzare ancor di più la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Mentre si avvicina di giorno in giorno Kaio Jorge ...Non é bastata la Champions per soddisfare le ambizioni di vittoria del Chelsea di Thomas Tuchel che, dopo l'incredibile spedizione europea culminata con la ...