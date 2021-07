I casi della giovane Miss Fisher | il telefilm sulla detective torna in tv con l’episodio La cripta delle lacrime

Advertising

Ruffino_Lorenzo : Trento questa settimana ha registrato cinque volte i casi della scorsa settimana, la Sardegna il quadruplo, Molise… - heather_parisi : Dati ufficiali del ministero della salute #Israel relativi ai nuovi casi #Covid19 che mettono a confronto vaccinati… - fattoquotidiano : Coronavirus, 3.127 nuovi casi: incidenza all’1,9%. Solo 3 morti. In questa settimana più del doppio dei contagiati… - Gioia_13 : RT @LaNostraSalute: #Alimentazione. Formaggio #GranaPadano finito sotto osservazione - da parte del Ministero della #Salute - dopo i casi d… - renatogiannetti : @maxdantoni Della serie “i casi “. Io no, eppure viviamo nella stessa città. -

Ultime Notizie dalla rete : casi della

Un'apparente contraddizione, quella illustrata da Bettoni, che risente dell'impattopandemia da Coronavirus sulle attività economiche che in moltisono rimaste paralizzate nel periodo del ...... spostata a causapandemia di un anno, i dubbi continuano a esserci perché il numero dei positivi al Covid continua a crescere (e a preoccupare). Dopo altri dieciriscontrati, che portano ...Sono 169 in più rispetto a ieri i casi di positività al Coronavirus, che portano il totale dall'inizio della pandemia a 246.336.La Metropolitan Line della metropolitana di Londra ha dovuto chiudere sabato per mancanza di personale, Marks and Spencer ha detto che dovrà ridurre le ore per lo stesso motivo e così via. Il termine ...