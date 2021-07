Brunetta: “Non è vero che la mafia si afferma laddove c’è sottosviluppo” (Di martedì 20 luglio 2021) ROMA – “Non è vero che la mafia si afferma laddove c’è sottosviluppo. Non è un fenomeno endemico tipico dei Paesi poveri. Prova ne sia che ha saputo insinuarsi come forza prepotente nelle economie più sviluppate. Il suo modello ormai si è riproposto ovunque. Essa penetra quando lo Stato e le sue amministrazioni non sono in grado di tessere una rete di rapporti positivi ed efficienti nella vita sociale”. Così Renato Brunetta, che aggiunge: “La cattiva burocrazia, anche quando non fosse colonizzata da cellule mafiose maligne, è il punto di massima fragilità del sistema, con la sua ... Leggi su lopinionista (Di martedì 20 luglio 2021) ROMA – “Non èche lasic’è. Non è un fenomeno endemico tipico dei Paesi poveri. Prova ne sia che ha saputo insinuarsi come forza prepotente nelle economie più sviluppate. Il suo modello ormai si è riproposto ovunque. Essa penetra quando lo Stato e le sue amministrazioni non sono in grado di tessere una rete di rapporti positivi ed efficienti nella vita sociale”. Così Renato, che aggiunge: “La cattiva burocrazia, anche quando non fosse colonizzata da cellule mafiose maligne, è il punto di massima fragilità del sistema, con la sua ...

Ultime Notizie dalla rete : Brunetta Non All'Italia serve una prospettiva sociale per superare l'errore sui licenziamenti ... è anche vero che non si può avere crescita senza coesione sociale", si legge il postulato di una visione che ci deve guidare. A questo proposito, un recente articolo firmato da Renato Brunetta, ...

