Britney Spears mostra l’anello: matrimonio in vista con Sam Asghari? (Di martedì 20 luglio 2021) Britney Spears fa esplodere i pettegolezzi di un fidanzamento dopo essere stata avvistata con un importante anello al dito. La paparazzata arriva poco dopo aver affermato che il padre Jamie le ha vietato il matrimonio in tutti questi anni. Secondo le ultimissime voci, però, la popstar potrebbe convolare a nozze con l’attuale fidanzato, Sam Asghari. … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 20 luglio 2021)fa esplodere i pettegolezzi di un fidanzamento dopo essere stata avta con un importante anello al dito. La paparazzata arriva poco dopo aver affermato che il padre Jamie le ha vietato ilin tutti questi anni. Secondo le ultimissime voci, però, la popstar potrebbe convolare a nozze con l’attuale fidanzato, Sam. … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

mtvitalia : Abbiamo aperto i nostri archivi per raccontarti l'incredibile carriera di Britney Spears. #MyLifeonMTV ti aspetta s… - matimikaelson : RT @matimikaelson: che canzone mettereste per una storia su ig con una vostra foto, AIUTATEMI call out my name - the weeknd o toxic - bri… - matimikaelson : che canzone mettereste per una storia su ig con una vostra foto, AIUTATEMI call out my name - the weeknd o toxic - britney spears - ale_dillo : Sono l'unica che non ci sta capendo niente di tutta la situazione di Britney Spears? #FreeBritney - andrewpasq : #BritneySpears: 'Non mi esibirò più finché sarò sotto tutela di mio padre' -