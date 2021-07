“Lite con Maria De Filippi”. Il clamoroso dietro le quinte di Amici, arriva la verità: “Da chi è partita” (Di lunedì 19 luglio 2021) Il suo addio ad “Amici” aveva fatto parecchio rumore. Dopo ben 16 edizioni nel 2013 l’autore Luca Zanforlin abbandonò il talent show di Maria De Filippi. E all’epoca si disse che la causa fosse stata una litigata proprio con Queen Mary, voce mai confermata né smentita dallo stesso. In ogni caso per Zanforlin non sono mancate le soddisfazioni professionali sia con Agon Channel sia con la Rai, poi le collaborazioni con Sabrina Ferilli e Emma Marrone. È di fine giugno, comunque, la notizia del ritorno di Luca Zanforlin proprio ad Amici, un vero colpaccio e del tutto inatteso per la prossima edizione dello storico ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 19 luglio 2021) Il suo addio ad “” aveva fatto parecchio rumore. Dopo ben 16 edizioni nel 2013 l’autore Luca Zanforlin abbandonò il talent show diDe. E all’epoca si disse che la causa fosse stata una litigata proprio con Queen Mary, voce mai confermata né smentita dallo stesso. In ogni caso per Zanforlin non sono mancate le soddisfazioni professionali sia con Agon Channel sia con la Rai, poi le collaborazioni con Sabrina Ferilli e Emma Marrone. È di fine giugno, comunque, la notizia del ritorno di Luca Zanforlin proprio ad, un vero colpaccio e del tutto inatteso per la prossima edizione dello storico ...

