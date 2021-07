Talleres, il presidente Fassi: “Ritorno di Pastore? Vuole continuare a giocare in Europa” (Di domenica 18 luglio 2021) Per il giocatore della Roma Javier Pastore, nelle scorse settimane, si era prospettato un Ritorno in Argentina nella squadra che l’aveva lanciato ovvero il Talleres. Il presidente del club, Andres Fassi, nel corso di un’intervista a La Voz, ha escluso (per il momento) questa ipotesi: “Pastore Vuole continuare a giocare in Europa. Prima o poi tornerà, ma non ora. Da noi la porta è sempre aperta per lui”. FOTO: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 18 luglio 2021) Per il giocatore della Roma Javier, nelle scorse settimane, si era prospettato unin Argentina nella squadra che l’aveva lanciato ovvero il. Ildel club, Andres, nel corso di un’intervista a La Voz, ha escluso (per il momento) questa ipotesi: “in. Prima o poi tornerà, ma non ora. Da noi la porta è sempre aperta per lui”. FOTO: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Cucciolina96251 : RT @romaforever_it: PASTORE, il presidente del Talleres: 'Prima o poi Pastore tornerà, ma non ora' - pellicano_santo : Traduzione :Presidente de Talleres 'Pastore tornerà, ma non ora. L'avido vuol continuare a prendere i soldi che la… - romaforever_it : PASTORE, il presidente del Talleres: 'Prima o poi Pastore tornerà, ma non ora' - SimoneMaresca2 : RT @siamo_la_Roma: ? L'esubero della #Roma #JavierPastore non riesce a trovare una sistemazione ?? Il Pres. del #Talleres: 'Vuole giocare i… - romanewseu : #Pastore, si allontana il ritorno al #Talleres. Il presidente: “Vuole continuare in Europa” #ASRoma #Romanewseu… -